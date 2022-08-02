«Синяки не первой свежести». Бывшая «Мисс Татарстан» получила штраф за ложное обвинение мужа в изнасиловании

Победительница конкурса красоты «Мисс Татарстан — 1998» Лейла Асанова получила штраф 50 тысяч рублей за ложный донос об изнасиловании на бывшего мужа, предпринимателя Алексея Асанова. В беседе с «360» он пояснил, что от тюремного срока его спасли результаты экспертизы и свидетельница, которая призналась в даче ложных показаний.

Алексей Асанов рассказал, что Лейлу не очень устраивала семейная жизнь. Бывшая модель привыкла к мужскому вниманию, поэтому просто решила уйти, оставив четырех детей. В интернете она познакомилась с американским пенсионером, к которому уехала на два года. Перед отъездом оформила отказ от детей. Но в США что-то не сложилось и она вернулась обратно.

«Приехала назад, работы нет, денег нет. Видимо, решила, что если детей на себя оформить, будут алименты. Я так понимаю, что все было именно так», — рассказал Асанов.

Он добавил, что обвинение в изнасиловании — это только часть серии нападок. До этого Лейла писала заявления, что бывший муж похищает людей, хранит дома оружие и наркотики. Правоохранители проводили в домах Асанова обыски, но ничего не находили. Тогда бывшая супруга решилась на оговор.

По словам предпринимателя, в тот день Лейла пригласила его к себе домой. Ей нужна была небольшая помощь. До этого она предупредила свою подругу, что намерена инсценировать изнасилование и нужен свидетель, который все это подтвердит.

«На следствии выяснилось, что она себе заранее синяков наставила, причем в соответствующих местах. У следователей сначала не было никаких сомнений, что я ее изнасиловал. Но потом экспертиза показала, что синякам пять-семь дней», — рассказал мужчина.

Асанов подчеркнул, что если бы не подруга жены, которая после дачи ложных показаний испугалась уголовной ответственности и решила рассказать правду, его могли отправить в колонию на шесть лет.

«Ее подруга в итоге рассказала, что после моего ухода Лейла зашла в ванную, била себя по шее, а на следствии заявила, что я ее душил», — пояснил он.

Предприниматель подчеркнул, что бывшая супруга подготовилась к инсценировке. Посоветовалась с юристами, хотела предусмотреть все нюансы.

«Синяки наставила, свидетельницу подготовила. Но синяки оказались не первой свежести, а свидетельница все выложила, испугалась собственной судимости», — подчеркнул Асанов.

Следствие завело уголовное дело против Лейлы за заведомо ложный донос с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении с искусственным созданием доказательств обвинения. Но судья смягчил статью на лжедонос и применил статью УК № 64, которая предусматривает смягчение наказания. В результате Лейлу оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Это удивило меня и адвоката. Хотя она настаивала, что она ни в чем не виновата. Подала в Верховный суд, я тоже туда обратился. Но там особо не разбирались. Дело там не посадочное, оставил все без изменений», — подытожил Асанов.