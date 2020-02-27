Силовые службы предотвратили 9 терактов на Северном Кавказе

Патрушев заявил, что за прошлый год пресекли деятельности 13 ячеек ИГ*, ликвидировали 26 террористов, предотвратили 22 преступления террористического характера, включая девять терактов.

По его словам, силовики задержали 230 боевиков, выявили 94 преступления, относящихся к экстремизму, сообщила «Газета.ru».

Кроме того, в отношении 10 человек возбудили уголовные дела за сбор денег для террористов и пропаганду запрещенных идеологий.

* «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ