Силовики задержали вербовщика ИГ* в Петербурге

Полицейские, сотрудники Росгвардии и ФСБ задержали в Северной столице 32-летнего мужчину, которого подозревают в содействии террористам «Исламского государства»*. По версии следствия, он вербовал новых боевиков. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». По материалам дела мужчина в 2015 году завербовал в ИГ* двух граждан Таджикистана 1990 года рождения. Он уговорами убедил их отправиться в Сирию воевать за террористов. Силовики сейчас решают вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения, а также проводят обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

В сентябре начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных рассказал, что МВД и ФСБ обезвредили секретные террористические ячейки в 17 регионах страны. Все пособники террористов действовали в интересах «Исламского государства»*.

* ИГ / «Исламское государство» — запрещенная на территории России террористическая организация.