Силовики задержали вербовщика ИГ* в Петербурге
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». По материалам дела мужчина в 2015 году завербовал в ИГ* двух граждан Таджикистана 1990 года рождения. Он уговорами убедил их отправиться в Сирию воевать за террористов. Силовики сейчас решают вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения, а также проводят обыски. Расследование уголовного дела продолжается.
В сентябре начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных рассказал, что МВД и ФСБ обезвредили секретные террористические ячейки в 17 регионах страны. Все пособники террористов действовали в интересах «Исламского государства»*.
* ИГ / «Исламское государство» — запрещенная на территории России террористическая организация.