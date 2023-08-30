Криминал 30 августа 2023, 10:47 Силовики задержали в Донецке организаторов незаконной торговли оружием ФСБ задержала в Донецке организаторов незаконной торговли оружием РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности России в Донецке задержала группу людей, которые приехали в зону спецоперации для незаконной продажи боеприпасов и оружия. Об этом заявила пресс-служба УФСБ РФ по ДНР в комментарии РИА Новости».

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ по Южному военному округу задержана группа лиц, прибывшая в зону проведения СВО для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов», — сообщили представители ведомства.

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Силовики нашли во время задержания у одного из участников группы четыре автомата АК-12 и АК-74, гранату Ф-1, четыре магазина для автоматов и патрон калибра 5,45 миллиметра.

В отношении задержанных открыли уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов». Расследование продолжается.