Силовики задержали участника ОПГ «турбазовские». Он изменил внешность и удалил папиллярные линии с пальцев

В Ростовской области задержали участника ОПГ «турбазовские», которая орудовала в Москве, Ростове-на-Дону, на Урале и Кубани. Он делал пластику по изменению внешности и удалил папиллярные линии на пальцах обеих рук.

«Задержанный 40-летний мужчина неоднократно менял анкетные данные, сделал пластические операции по изменению внешности, а также удалил папиллярные узоры пальцев обеих рук, что позволяло ему длительное время скрываться от органов следствия», — приводит Znak.com текст сообщения пресс-службы СУ СК РФ по Москве.

Его личность уже установили и предъявили обвинения в убийстве семи человек, участии в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе. После задержания мужчину арестовали.

ОПГ объединяла группировки в столице, Ростове-на-Дону, в Краснодарском крае и Миассе. По версии следствия, в миасское крыло входил бывший мэр города Виктор Ардабьевский. Ранее его арестовали за организацию убийства конкурента по бизнесу и участие в преступной группировке.

Суды над участниками ОПГ продолжаются несколько лет в Москве. Один из руководителей группы, Дмитрий Лесняков, в 2012 году отправился на 25 лет за решетку.