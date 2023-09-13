13 сентября 2023, 11:26
Силовики задержали работника ОПК по подозрению в хищении денег
ФСБ: задержан сотрудник ОПК за хищение выделенных на создание вооружений средств
Сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) задержали по подозрению в хищении денег, которые выделили для производства компонентов систем вооружения повышенной точности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Москве и Московской области
Представители ФСБ провели операцию по задержанию совместно с коллегами из столичного главка ГУ МВД России. Мужчина был на предприятии управленцем.
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«Участвовал в хищении денежных средств, выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России», — заявили в ведомстве.
По предварительном данным, работник ОПК использовал свое служебное положение и действовал из корыстных побуждений. Его целью было незаконное обогащение при помощи других людей. Еще в июне по данному факту открыли уголовное дело по статье УК РФ «Коммерческий подкуп».
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