Важное 13 сентября 2023, 11:26 Силовики задержали работника ОПК по подозрению в хищении денег ФСБ: задержан сотрудник ОПК за хищение выделенных на создание вооружений средств РИА «Новости»

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Сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) задержали по подозрению в хищении денег, которые выделили для производства компонентов систем вооружения повышенной точности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Москве и Московской области

Представители ФСБ провели операцию по задержанию совместно с коллегами из столичного главка ГУ МВД России. Мужчина был на предприятии управленцем.

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«Участвовал в хищении денежных средств, выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России», — заявили в ведомстве.

По предварительном данным, работник ОПК использовал свое служебное положение и действовал из корыстных побуждений. Его целью было незаконное обогащение при помощи других людей. Еще в июне по данному факту открыли уголовное дело по статье УК РФ «Коммерческий подкуп».