Силовики задержали пособников террористов в 7 регионах России

Силовики задержали 14 человек, причастных к финансированию террористов. Задержания прошли в семи регионах России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях проведены задержания лиц, причастных к финансированию запрещенной в России международной террористической организации», — сказано в релизе ЦОС ФСБ.

Как уточнил ТАСС, речь идет о сирийской террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Правоохранители установили, что задержанные разделяли идеи организации и финансово поддерживали боевиков.

В ходе обысков жилья у злоумышленников изъяли религиозно-экстремистскую литературу, средства связи и платежные инструменты, через которые средства направлялись в группировку.

В отношении пяти задержанных завели уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.