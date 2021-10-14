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    14 октября 2021, 12:33

    Силовики задержали пособников террористов в 7 регионах России

    ФСБ задержала 14 сторонников террористической группировки в семи регионах России

    Дамир Матюхин

    Силовики задержали 14 человек, причастных к финансированию террористов. Задержания прошли в семи регионах России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    «В Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях проведены задержания лиц, причастных к финансированию запрещенной в России международной террористической организации», — сказано в релизе ЦОС ФСБ.

    Как уточнил ТАСС, речь идет о сирийской террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

    Правоохранители установили, что задержанные разделяли идеи организации и финансово поддерживали боевиков.

    В ходе обысков жилья у злоумышленников изъяли религиозно-экстремистскую литературу, средства связи и платежные инструменты, через которые средства направлялись в группировку.

    В отношении пяти задержанных завели уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

    *«Хайат Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.