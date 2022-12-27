Важное 27 декабря 2022, 09:36 Силовики задержали подозреваемых в убийстве многодетной семьи из Макеевки МВД ДНР сообщило о задержании трех подозреваемых в убийстве семьи из Макеевки

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Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

«По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей микрорайона „Калининский“, которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что подозреваемые планировали похитить ценные вещи и автомобиль семьи. Расследование дела продолжается. Действия задержанных подпадают под статью УК РФ «Убийство двух и более лиц», они могут получить высшую меру наказания.

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Убийство семьи из восьми человек произошло в Макеевке вечером 26 декабря, среди жертв есть дети. Утром 27 декабря мэр города Владислав Ключаров сообщил о начале плана-перехвата. Он уточнял, что преступники после убийства людей угнали машину.