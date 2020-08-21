Силовики задержали подозреваемых в финансировании членов ИГ* в Нижнем Новгороде. Видео

Сотрудники ФСБ задержали группу граждан Таджикистана в Нижнем Новгороде. Ее лидера заподозрили в финансировании членов ИГ*. Силовики сняли задержание на видео.

«УФСБ России по Нижегородской области задержана группа граждан Таджикистана, лидер которой подозревается в оказании финансовой помощи членам международной террористической организации „Исламское государство“*», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы управления ФСБ по региону.

По данным силовиков, лидер этой группы жил в Нижнем Новгороде. Он неоднократно через электронные платежные системы переводил деньги террористическим организациям, которые находятся на территории Афганистана.

Мужчину арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», которая предполагает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

*ИГ/«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.