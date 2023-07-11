Важное 11 июля 2023, 17:25 Силовики задержали подозреваемого в убийстве замглавы отдела мобилизации в Краснодаре Сотрудники СК и ФСБ задержали подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого в Краснодаре РИА «Новости»

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Сотрудники полиции, СК и ФСБ задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Предполагаемым злоумышленником оказался мужчина 1959 года рождения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», — отметили в ведомстве.

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Замначальника городского отдела по мобилизационной работе застрелили днем 10 июля возле спортивного комплекса «Олимп» в Краснодаре. Злоумышленник несколько раз выстрелил в 42-летнего Ржицкого, от полученных ранений он погиб на месте.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Правоохранители начали искать убийцу. По имевшейся информации, нападавшему на вид было около 40 лет. После совершения преступления карточка с информацией о Станиславе Ржицком появилась на украинском сайте «Миротворец». Модераторы портала отметили, что замначальника убили.