Важное 08 апреля 2024, 10:07 Силовики задержали мошенников, похитивших у россиян 7 млрд руб. через кол-центры Украины ФСБ: задержаны причастные к хищению у россиян 7 млрд руб. через Украину РИА «Новости»

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Силовики задержали мошенников, которые подозреваются в хищении у россиян семи миллиардов рублей через украинские кол-центры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники использовали украинские кол-центры, занимаясь телефонным мошенничеством. Они вымогали у россиян деньги в особо крупном размере. Полученные средства по цепочке финансовых операций через украинские банки отправляли на финансирование Вооруженных сил Украины. А услуги связи и работа оборудования мошенников оплачивались через иностранные кредитные организации.

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«По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более семи миллиардов рублей», — уточнили в ФСБ.

Силовики изъяли компьютеры и средства связи, а также деньги, цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши. Представители спецслужб наложили аресты на разные виды имущества. Всего задержали пять участников группировки. Им уже предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Злоумышленников заключили под стражу.