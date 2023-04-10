Криминал 10 апреля 2023, 09:48 Силовики задержали главу уральского наркоуправления полиции ФСБ задержала главу свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков РИА «Новости»

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УФСБ по Свердловской области задержало начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивана Ергеледжи. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на источники.

По данным издания, Ергеледжи задержали вечером в воскресенье, 9 апреля, в Первоуральске. Полковника полиции подозревают в мошенничестве.

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«По предварительной информации, кто-то из сотрудников передал ему деньги, но в составе преступления коррупционной составляющей нет», — рассказал источник.

Ергеледжи находится в изоляторе временного содержания.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские подключились к проверке информации о задержании руководителя уральского наркоуправления, по ее итогам примут меры, если данные о причастности полковника к противоправной деятельности подтвердятся.

Ранее суд арестовал всех подозреваемых по делу о злоупотреблении полномочиями в МВД.