02 декабря 2023, 00:03
Силовики задержали экс-министра транспорта Чувашии Осипова
РИА «Новости»: силовики задержали экс-министра транспорта Чувашии Осипова
В рамках расследования уголовного дела силовики задержали бывшего министра трнаспорта Чувашии Владимира Осипова. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время Владимир Осипов задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщил собеседник агентства.
Реклама
Детали уголовного дела пока не известны, добавил источник.
Ранее в Санкт-Петербурге по обвинению во взяточничестве задержали начальника следственного отдела ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области. Полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву арестовали до 28 января 2024 года.
А в Москве полицейские накрыли криминальный семейный бизнес директора аптеки. Фигуранты сбывали наркоманам сильнодействующие препараты без рецептов и чеков.
Уголовное дело
Полиция
Реклама
Реклама