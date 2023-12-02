Криминал 02 декабря 2023, 00:03 Силовики задержали экс-министра транспорта Чувашии Осипова РИА «Новости»: силовики задержали экс-министра транспорта Чувашии Осипова Pixabay

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В рамках расследования уголовного дела силовики задержали бывшего министра трнаспорта Чувашии Владимира Осипова. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время Владимир Осипов задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщил собеседник агентства.

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Детали уголовного дела пока не известны, добавил источник.

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