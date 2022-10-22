Силовики задержали члена «Правого сектора» в Курске | 360°

Криминал 22 октября 2022, 16:01 Силовики задержали члена «Правого сектора» в Курске

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Российские правоохранители задержали члена «Правого сектора»* в Курске. По их данным, он готовил теракт в местном торговом центре.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что во время обысков у задержанного обнаружили большое количество самодельной взрывчатки, пистолеты, флаг со свастикой и нацистскую литературу. Установлено, что на территорию России он въехал в марте этого года.

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Готовить теракт мужчине помогал его подельник с Украины, проживающий в Сумской области. Последний тоже состоит в запрещенной организации.

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Он проинструктировал задержанного, как изготовить взрывчатку, а также обещал оказать ему помощь в переезде на Украину после осуществления преступления.

На обоих завели уголовные дела. Подозреваемого в подготовке теракта отправили в СИЗО. Установлено, что в 2014 году он воевал в Донбассе на стороне ВСУ.

*«Правый сектор» — запрещенная украинская организация, признанная в России экстремистской.