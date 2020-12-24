Силовики задержали бывшего вице-губернатора Краснодарского края

По версии следствия, подозреваемый, когда занимал пост вице-губернатора с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года, в обход закона занимался бизнесом лично и с помощью доверенного лица — председателя совета директоров строительной организации.

В этот период бывший заместитель главы края использовал должностное положение и авторитет и продвигал коммерческие интересы компании через доверенное лицо.

Он получал часть дохода. В связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили право собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 квадратных метра стоимостью более 12,8 миллиона рублей.