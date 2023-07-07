Важное 07 июля 2023, 09:50 Силовики задержали агента военной разведки Украины, подорвавшего пути в Крыму ФСБ задержала агента военной разведки Украины, совершившего подрыв путей в Крыму РИА «Новости»

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Силовики задержали агента военной разведки Украины, который 23 февраля подорвал железнодорожные пути в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта», — уточнили в ведомстве.

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В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что подрыв путей в Крыму задержанный совершил по заданию украинских спецслужб.

В феврале 2022 года житель Симферополя уехал в Одессу, где его завербовала украинская разведка. Мужчину после курса разведывательно-диверсионной подготовки направили в Республику Крым.

По заданию кураторов 23 февраля он взорвал пути на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе.

Агента разведки заключили под стражу, он уже дал признательные показания.

Повреждение железнодорожного полотна привело к задержке движения поездов и электричек на участке от Симферополя к Севастополю.