Криминал 07 апреля 2023, 23:54 Силовики выявили подпольное казино в Ленинском районе Нижнего Новгорода

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Сотрудники полиции Нижнего Новгорода обнаружили подпольное казино в Ленинском районе города. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Казино располагалось в доме на улице Лейтенанта Шмидта. В момент проверки в помещении обнаружили троих игроков и 27-летнюю женщину, которая занималась организацией азартных игр.

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Полицейские изъяли 31 игровой автомат, два телефона, черновые записи и деньги, а также возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».