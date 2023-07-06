Важное 06 июля 2023, 09:50 Силовики уничтожили в Тюмени сторонника украинских нацистов ФСБ сообщила об уничтожении в Тюмени сторонника нацистов, пытавшегося взорвать ТЭК РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ в Тюмени ликвидировали сторонника украинских нацистов, который пытался взорвать объект ТЭК. Об этом сообщили пресс-служба силового ведомства и представители Следственного комитета, написал ТАСС.

«На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера», — сказано в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление, силовики ликвидировали его ответным огнем. Следственный комитет уточнил, что все произошло еще 4 июля в Исетском районе Тюменской области, около газо-нефтераспределительного узла.

Нейтрализованным преступником оказался 38-летний мужчина. Он при задержании использовал взрывчатый боеприпас и огнестрельное оружие, своими действиями угрожая жизни сотрудников ФСБ. Он не реагировал на их предупреждения, после чего был застрелен.