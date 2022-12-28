Важное 28 декабря 2022, 11:52 Силовики уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт по заданию Украины ЦОС ФСБ: в Кабардино-Балкарии уничтожены работавшие на спецслужбы Украины боевики

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в Кабардино-Балкарии двух боевиков, которые готовили теракт в Чегеме. Они занимались этим по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Представители ведомства действовали в рамках расследования уголовного дела по УК РФ «Приготовление к теракту».

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«Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР», — сказано в сообщении.

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Они собирались после совершения преступления отправиться на Украину и участвовать там в боевых действиях против российских военных. Двух боевиков задержали в пригороде Нальчика 26 декабря. Они оказали вооруженное сопротивление, представители спецслужбы открыли ответный огонь и ликвидировали их.

ФСБ добавила, что преступники входили в террористическое сообщество, которое действовало в исправительной колонии № 3 в Кабардино-Балкарии до 2021 года. Следственный комитет уточнил, что открыто уголовное дело по статьям УК России «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц».