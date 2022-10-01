Силовики ликвидировали двух подозреваемых в тяжком преступлении в Кабардино-Балкарии | 360°

Криминал 01 октября 2022, 17:44 Поделиться Telegram

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Viber Силовики ликвидировали двух подозреваемых в тяжком преступлении в Кабардино-Балкарии МВД: в Кабардино-Балкарии ликвидировали двух подозреваемых в тяжком преступлении НАК РФ

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Сотрудники МВД и Росгвардии ликвидировали в Кабардино-Балкарии двух мужчин, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий обследовали лесной массив в Прохладненском районе. Неподалеку от железной дороги они и обнаружили подозреваемых.

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Злоумышленники, увидев силовиков, тут же открыли стрельбу. Ответным огнем их ликвидировали. Никто из стражей закона не пострадал.

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«На месте происшествия следователи обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, а также несколько единиц оружия. На место выехали органы безопасности и следственно-оперативная группа», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в Омской области судебный пристав спас несовершеннолетнюю девочку от насильника в промышленной зоне. Он спугнул преступника, которого спустя час по горячим следам задержала полиция.

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