Важное 13 июля 2023, 12:07 Силовики схватили жителей Курской области за сбор информации для Украины ФСБ задержала группу людей в Курской области по подозрению в госизмене и диверсии

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В Курской области задержали группу людей по подозрению в госизмене и подготовке диверсии. По версии следствия, они собирали информацию об объектах Минобороны России для Украины, сообщили на сайте ФСБ.

Участники преступной группы — граждане России. Силовики выяснили, что они собирали и передавали Вооруженным силам Украины данные о дислоцированных в Курской области российских военных объектах, местах содержания, погрузки и путях следования техники. Эту информацию могли использовать для диверсионно-террористических актов, ударов беспилотниками или высокоточным оружием.

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Во время обысков у подозреваемых нашли специальные технические приспособления и средства связи с инструкциями. Следственное подразделение возбудило уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена» и статьи 281 «Приготовление к диверсии».

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — сообщили в Федеральной службе безопасности.

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