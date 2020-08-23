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    23 августа 2020, 15:58

    Силовики раскрыли детали перестрелки с боевиками в Ингушетии

    Дарья Бунякова

    Трех боевиков ликвидировали в ингушком селе Троицкое во время проведения спецоперации. У них нашли самодельную взрывчатку и огнестрельное оружие.
    Силовики раскрыли детали перестрелки с боевиками в Ингушетии

    Органы безопасности 23 августа получили информацию, что в одном из частных домов в Троицком скрываются вооруженные бандиты. Было принято решение о введении режима контртеррористической операции.

    «Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы», — сообщили «360» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    На месте ликвидации террористов обнаружили самодельную взрывчатку, пистолеты, автоматы и большое количество боеприпасов к ним. Как выяснилось, что бандиты были сторонниками ИГИЛ*.

    «Двое сотрудников спецназа получили ранение. Им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет», — отметили в НАК.

    Сейчас в ингушком селе уже сняли объявленный утром режим контртеррористической операции.

    «С 15:00 23 августа правовой режим КТО, действовавший с 08:00 23 августа на территории сельского поселения Троицкое Сунженского района Республики Ингушетия, и связанные с ним ограничения отменены», — привел ТАСС сообщение оперштаба по республике.

    Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что следит за проведением специальной операции в селе, где сейчас находятся правоохранители.

    «Информация о мероприятиях, проводимых в ходе КТО в Сунженском районе, поступает ко мне в оперативном режиме. Сейчас там работают соответствующие структуры», — сказал он.

    По словам Калиматова, власти Ингушетии считают непозволительными какие-либо проявления терроризма. В регионе постоянно проводят работу среди молодежи по профилактике проявления терроризма и экстремизма.

    «Мы всеми силами стараемся вести нашу республику по пути развития и процветания, проявление терроризма непозволительно не только в нашем регионе, но и в стране», — заключил глава Ингушетии.

    *ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.

    Новости SMI.FM