Силовики провели обыски у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к членам ЛДПР в Хабаровском крае. Следственные мероприятия коснулись шести партийцев, в том числе и губернатора Сергея Фургала.

Лидер ЛДПР в краевой Думе Сергей Зюбр заметил, что специалисты обыскали квартиры, гаражи и машины политиков. Его слова привело РИА «Новости».

«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах», — сказал Зюбр.

Он добавил, что два депутата находятся в изоляторе временного содержания. Суд должен рассмотреть вопрос об их аресте 10 июля.

«У двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски», — уточнил Зюбр.

Имеют ли обыски отношение к делу «Амурстали», лидер ЛДПР в хабаровской думе сказать затруднился. Какие обвинения предъявили депутатам — членам партии, неизвестно.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали накануне. Поводом для этого стали показания, которые против главы региона дали его предполагаемые подельники. Фургалу предъявили обвинения в организации убийств и покушений на предпринимателей. Давность всех уголовных дел — около 15 лет.