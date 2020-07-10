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    10 июля 2020, 08:10

    Силовики провели обыски у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае

    Александра Ломейко

    Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к членам ЛДПР в Хабаровском крае. Следственные мероприятия коснулись шести партийцев, в том числе и губернатора Сергея Фургала.

    Лидер ЛДПР в краевой Думе Сергей Зюбр заметил, что специалисты обыскали квартиры, гаражи и машины политиков. Его слова привело РИА «Новости».

    «Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах», — сказал Зюбр.

    Он добавил, что два депутата находятся в изоляторе временного содержания. Суд должен рассмотреть вопрос об их аресте 10 июля.

    «У двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски», — уточнил Зюбр.

    Имеют ли обыски отношение к делу «Амурстали», лидер ЛДПР в хабаровской думе сказать затруднился. Какие обвинения предъявили депутатам — членам партии, неизвестно.

    Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали накануне. Поводом для этого стали показания, которые против главы региона дали его предполагаемые подельники. Фургалу предъявили обвинения в организации убийств и покушений на предпринимателей. Давность всех уголовных дел — около 15 лет.