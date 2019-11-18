Силовики провели обыски и изъяли документацию в мэрии Бийска

В Бийске следователи изъяли документацию в городской администрации по делу о нарушениях при строительстве домов на улице Спекова. Как сообщили местные СМИ, силовики прервали городскую планерку.

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«Сегодня примерно в 08:30 (04:30 по московскому времени) представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документации, компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова, 8, Спекова 8/1, Спекова 8/2, введенных в эксплуатацию в 2012 году», — сообщили «360» в пресс-службе администрации города.

Там подчеркнули, что администрация продолжила работать в нормальном режиме. Глава Бийска Александр Студеникин выехал в Барнаул на рабочее совещание с участием правительства Алтайского края и ОНФ по теме обращения с ТКО.

Как стало известно сайту «Бийский рабочий», правоохранители прервали городскую планерку в мэрии Бийска утром 18 ноября. Они вошли в большой зал администрации и попросили всех оставаться на своих местах. Потом они зачитали фамилии тех, кто должен вместе с ними выйти. Среди названных оказался, в том числе, глава Бийска.

В Сети опубликовано видео того, как в администрацию Бийска заходят правоохранители.

Дома на улице Спекова в Бийске оказались в центре скандала еще в 2013 году. Туда переселили жителей аварийного жилья, но оказалось, что дома отделаны только снаружи, в них, по словам переселенцев, практически невозможно жить.