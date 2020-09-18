Силовики «пригласили на свидание» сбежавшего осужденного, чтобы поймать

Чтобы задержать одного из осужденных, силовикам пришлось найти его личную страницу в соцсети. Сотрудники ФСИН познакомились с беглецом под видом девушки, вошли в доверие, а потом предложили встретиться. На свидании мужчину задержали.

Операция по поимке осужденных прошла 16 и 17 сентября. Всего правоохранители задержали 56 человек, находящихся в розыске. Среди них 51 осужденный находился в розыске ГУФСИН России по Свердловской области, один — в розыске ГУФСИН России по Тюменской области. Еще четверо, которые скрывались от следствия дознания, числились в розыске территориальными органами УМВД.

Чтобы установить местонахождение осужденных, оперативники изучили связи и круг общения осужденных, искали их через родственников и знакомых.