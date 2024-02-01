Криминал 01 февраля 2024, 08:21 Силовики предотвратили теракт в центральном тепловом пункте на Камчатке ФСБ задержала жителя Камчатки за подготовку теракта РИА «Новости»

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В Камчатском крае задержали мужчину за подготовку теракта на объекте инфраструктуры. У него изъяли тротиловые шашки, горючее и книгу о создании взрывчатки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Жителя Петропавловска-Камчатского заподозрили в подготовке теракта в центральном тепловом пункте собственного города. Во время обыска из его гаража изъяли пиротехнику, тротиловые шашки, поражающие элементы, емкости с горючим, провода и книгу с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств. Последнюю признали в России экстремистским материалом.

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Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовные дела по статьям 205 УК России «Приготовление к совершению террористического акта», 223.1 УК России «Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств» и 222.1 УК России «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ». Мужчину поместили под стражу.

На Сахалине задержали иностранца. Он опубликовал в соцсетях пост с оправданием терроризма.