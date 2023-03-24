Криминал 24 марта 2023, 22:55 Силовики предотвратили теракт в Энергодаре — Рогов Член ГСА Запорожья Рогов сообщил о предотвращении теракта в Энергодаре РИА «Новости»

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Российские силовики предотвратили совершение теракта в Энергодаре, написал в своем Telegram-канале член Главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в городе обнаружили конспиративную квартиру, которую предположительно готовили для украинской ДРГ.

Владимир Рогов сообщил, что в указанной квартире устроили обыск. Оперативники нашли 150 граммов взрывчатых веществ и компоненты для самодельной бомбы, включая элементы питания и мобильные телефоны. Также диверсанты приготовили военную форму ВСУ и 40 снайперских патронов калибром 7,62 миллиметра.

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В начале февраля в Энергодаре взорвался автомобиль. В нем находился полицейский, от полученных ранений он погиб. Взрывной волной выбило стекла в соседней девятиэтажке, а от огня воспламенилась стоящая рядом машина. Политолог Евгений Михайлов заявил, что ЧП можно рассматривать как совершенный украинскими спецслужбами теракт. Эксперт призвал усилить охрану госслужащих, работающих в новых регионах страны.