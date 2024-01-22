Криминал 22 января 2024, 09:31 Силовики предотвратили теракт в Барнауле ФСБ задержала жителя Алтая за попытку устроить теракт в Барнауле РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ России задержали жителя Алтая, который при помощи «коктейлей Молотова» собирался поджечь военный объект в Барнауле. Он сотрудничал с запрещенной военизированной организацией, сообщило РИА «Новости».

Мужчину 1979 года рождения схватили с поличным. Он пытался совершить теракт на одном из объектов Минобороны России в Барнауле. Для этого подозреваемый в ноябре через интернет связался с запрещенной военизированной организацией и по инструкции кураторов сделал зажигательные смеси. Оперативники взяли его при попытке поджога коктейлями Молотова.

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Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 205 УК России «Покушение на совершение террористического акта». Мужчину арестовали.

В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка приговорили к шести годам заключения за попытку совершить теракт. Он бросил бутылки с зажигательной смесью в дверь военкомата.