Силовики предотвратили два теракта на Урале в 2020 году

На Урале в 2020 году силовики не допустили ни одного террористического преступления и предотвратили два теракта. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

Патрушев выступил в Ханты-Мансийске на совещании по вопросам безопасности в Уральском федеральном округе. Он сообщил, что важным итогом работы по противодействию созданию ячеек международных террористических организаций в регионе в прошлом году стало предотвращение двух терактов. Кроме того, было задержано 25 участников бандформирований.

Патрушев рассказал, что на Урале в отношении приверженцев запрещенных группировок было возбуждено 11 уголовных дел, заблокирован доступ к 100 экстремистским сайтам. В ходе операции под Екатеринбургом было изъято 26 единиц оружия и более четырех килограммов взрывчатых веществ. Вместе с тем на территории округа выявили и пресекли 11 каналов незаконной миграции.

В апреле 2020 года в городе Лянторе задержали троих местных жителей, которые являлись членами ячейки террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ). В ФСБ сообщали, что задержанные боевики готовили теракт в одном из торговых объектов. В том же месяце в Екатеринбурге в ходе операции нейтрализовали троих террористов.

«Терроризм продолжает оставаться одной из серьезных угроз безопасности, и не только для нашей страны», — отметил Патрушев.

В ФСБ 17 марта сообщили о задержании в Адыгее исламиста, готовившего теракт.

Трех человек ранее задержали в ХМАО по подозрению в подготовке теракта. Об этом писала «Газета.ru».