Силовики предотвратили два теракта на Ставрополье

На Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили два теракта. Их готовили сторонники ИГ*, сообщили в ФСБ РФ.

В ходе спецоперации были задержаны два исламиста. У них изъяли взрывчатку и поражающие элементы.

Один из задержанных — житель Ставрополя. По данным ведомства, он присягнул на верность одному из лидеров ИГ* и планировал совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона. Во время атаки злоумышленник хотел использовать самодельное зажигательное устройство. Его обнаружили при обыске в гараже задержанного.

Еще один подозреваемый в подготовке теракта — гражданин одной из стран Средней Азии. Он специально приехал в Ставрополь для подготовки и совершения теракта. При обыске в его жилище силовики обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы. Из них злоумышленник собирался изготовить самодельное взрывное устройство.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Приготовление к теракту группой лиц». Расследование продолжается.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.