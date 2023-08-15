Криминал 15 августа 2023, 14:47 Силовики предостерегли двух сибиряков от государственной измены ФСБ не дала двум жителям Новосибирской области перейти на сторону ВСУ РИА «Новости»

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Готовящихся к переходу на сторону украинских боевиков двух жителей Новосибирской области остановили сотрудники ФСБ. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, сотрудники выдали мужчинам предостережение о возможности подпадания под уголовное дело о государственной измене и уголовном наказании при повторном нарушении.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о 33-летнем жителе села Кыштовка. Мужчина пытался собрать отряд, чтобы выехать из России и вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях.

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В ходе обыска в его доме нашли большое количество незарегистрированного оружия и боеприпасов. Мужчине помогал 29-летний родственник, который уже пытался выйти на связь с украинскими силовыми структурами.

Районный суд Новосибирской области признал жителя Кыштовки виновным в незаконном хранении оружия и приговорил его к условному сроку на один год.

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Крыму местного жителя, завербованного Службой безопасности Украины.

По заданию иностранных кураторов он отправлял данные о поездах, военной технике и складах топлива через специальную программу, установленную на телефон.

Крымчанина завербовали еще за два года до начала специальной военной операции. Но после кураторы начали требовать большего, и по их заданию завербованный спрятал оставленный пакет со взрывчаткой в заброшенном доме в Джанкойском районе.