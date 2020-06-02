Силовики поймали мошенников, которые украли почти миллиард рублей из бюджета
Трое россиян придумали схему, благодаря которой похитили почти миллиард бюджетных средств. Деятельность преступной группы удалось пресечь сотрудникам УФСБ России по Москве и Московской области.
Силовики выяснили, что организатор преступления предоставил в налоговую Подмосковья сфальсифицированные документы. Благодаря им злоумышленники получили право на получение 987 миллионов рублей в качестве возмещения НДС.
В хищении заподозрили трех человек — двух мужчин и женщину. Их задержали. Щелковский городской суд признал россиян виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к различным срокам лишения свободы.
Организатор противоправной деятельности Д. Барченков получил 14 лет колонии общего режима с учетом уже вынесенного Пушкинским городским судом вердикта.
Приговор уже вступил в законную силу. Похищенные злоумышленниками средства вернули в бюджет Российской Федерации.