Силовики Петербурга задержали подозреваемых в разбойных нападениях

Отмечается, что в числе задержанных есть и предположительный лидер группировки Александр Анохин. В его жилище были проведены обыски. Изъяты документы и предметы, которые важны при расследовании, сообщил сайт «Дни.ру».

В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.