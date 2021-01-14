Силовики Петербурга задержали подозреваемых в разбойных нападениях
Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу задержали подозреваемых в разбойных нападениях. По предварительным данным, задержанные вымогали у людей деньги, информирует Пятый канал.
Отмечается, что в числе задержанных есть и предположительный лидер группировки Александр Анохин. В его жилище были проведены обыски. Изъяты документы и предметы, которые важны при расследовании, сообщил сайт «Дни.ру».
В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.