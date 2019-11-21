Силовики перекрыли канал контрабанды в Сибири. Через него вывезли лес на 600 млн

Двух жителей Сибири задержали по подозрению в контрабанде. Следствие предполагает, что мужчина и женщина переправляли из России за рубеж лесоматериалы.

Предприимчивые сибиряки отправляли через государственную границу большегрузы, на которых вывозили древесину хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

«Злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций, на поставку лесоматерилов», — уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Предварительно установлено, что подозреваемые вывезли за границу лесоматериалы на сумму более 600 миллионов рублей.

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Канал контрабанды удалось перекрыть благодаря совместным действиям сотрудников Томского линейного отдела МВД РФ и управления ФСБ России по Томской, Омской и Новосибирской областям. Участие в оперативных действиях принимали представители УМВД России по Томской области и Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следствие возбудило уголовные дела о контрабанде и попытке сбыта незаконно заготовленной древесины. Предполагаемых контрабандистов задержали. В их квартирах прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли документы, компьютерную технику и печати различных юридических лиц.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России

Они также нашли банковские карты и свыше восьми миллионов рублей, которые послужат доказательствами в уголовном деле. Рядом с госграницей в Омской области задержан грузовой автомобиль, который вез пиломатериалы.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России

«Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — заключила Волк.