Важное 09 марта 2023, 09:28 Силовики освободили взятого в заложники в Нижневартовске ребенка ТАСС: взятого стрелявшим мужчиной в заложники ребенка в Нижневартовске освободили Телеканал «360»

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Взятого отцом в заложники ребенка в Нижневартовске освободили. Задержанием мужчины занялись силовики, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

«Все хорошо. Ребенок освобожден. С мужчиной работают силовики», — сказал он.

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Управление МВД России по ХМАО — Югре подтвердило агентству эту информацию и добавило, что стрелка задержали.

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Житель дома на улице Северная закрылся с ребенком в квартире и потребовал, чтобы ему позвонили руководители Следственного комитета России и «Сбербанка». Когда спасатели попытались вскрыть дверь, мужчина выстрелил с балкона в воздух. Жильцов соседних домов эвакуировали, силовики начали переговоры.

Региональная прокуратура начала проверку. Она узнает, как работала система профилактики по выявлению семей в социально опасном положении и уполномоченные следить за владельцами оружия органы.