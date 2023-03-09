09 марта 2023, 09:28
Силовики освободили взятого в заложники в Нижневартовске ребенка
ТАСС: взятого стрелявшим мужчиной в заложники ребенка в Нижневартовске освободили
Взятого отцом в заложники ребенка в Нижневартовске освободили. Задержанием мужчины занялись силовики, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
«Все хорошо. Ребенок освобожден. С мужчиной работают силовики», — сказал он.
Реклама
Управление МВД России по ХМАО — Югре подтвердило агентству эту информацию и добавило, что стрелка задержали.
Реклама
Житель дома на улице Северная закрылся с ребенком в квартире и потребовал, чтобы ему позвонили руководители Следственного комитета России и «Сбербанка». Когда спасатели попытались вскрыть дверь, мужчина выстрелил с балкона в воздух. Жильцов соседних домов эвакуировали, силовики начали переговоры.
Региональная прокуратура начала проверку. Она узнает, как работала система профилактики по выявлению семей в социально опасном положении и уполномоченные следить за владельцами оружия органы.
ХМАО
Дети
Стрельба
Реклама
Реклама