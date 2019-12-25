    25 декабря 2019, 15:38

    Силовики обыскали квартиру главы Минздрава Саратовской области

    Анатолий Минкин

    Обыск и выемку документов провели сотрудники правоохранительных органов в квартире министра здравоохранения Саратовской области Наталии Мазиной. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
    Силовики обыскали квартиру главы Минздрава Саратовской области

    В пресс-службе привели слова самой чиновницы, которая заявила, что силовики забрали у нее документы на имущество, о которых она написала в своей декларации о доходах. Все эти сведения есть в открытом доступе.

    Обыски связаны с возбужденным ранее уголовным делом по факту махинаций с дорогостоящим медицинским оборудованием.

    Сама Наталия Мазина в беседе с «Коммерсантом» заявила, что дело расследуют против неустановленного круга лиц министерства, которые причастны к закупкам оборудования для детских поликлиник.

    Она особо подчеркнула, что обыски прошли не только у нее, но и у других сотрудников ведомства, у которых также изъяли ряд документов на имущество. По словам министра, вопрос о нарушениях при закупках медоборудования идет давно и ведомство оказывает содействие следователям по всем запросам.