Силовики обыскали квартиру главы Минздрава Саратовской области

В пресс-службе привели слова самой чиновницы, которая заявила, что силовики забрали у нее документы на имущество, о которых она написала в своей декларации о доходах. Все эти сведения есть в открытом доступе.

Обыски связаны с возбужденным ранее уголовным делом по факту махинаций с дорогостоящим медицинским оборудованием.

Сама Наталия Мазина в беседе с «Коммерсантом» заявила, что дело расследуют против неустановленного круга лиц министерства, которые причастны к закупкам оборудования для детских поликлиник.

Она особо подчеркнула, что обыски прошли не только у нее, но и у других сотрудников ведомства, у которых также изъяли ряд документов на имущество. По словам министра, вопрос о нарушениях при закупках медоборудования идет давно и ведомство оказывает содействие следователям по всем запросам.