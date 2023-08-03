Криминал 03 августа 2023, 19:52 Силовики нашли взрывчатку у проукраинского агента в Крыму Shot: тротиловые шашки нашли у распространителя украинских листовок в Симферополе

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тротиловые шашки в ходе обыска в доме у жителя Симферополя, задержанного за распространение украинских листовок. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Shot.

Собеседник журналистов сообщил, что 35-летний крымчанин по заданию кураторов расклеивал на улицах Симферополя листовки с проукраинским содержанием.

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Когда силовики вычислили личность злоумышленника, то пришли к нему домой для задержания. В ходе обыска помещения они нашли тротиловые шашки.

Задержанный заявил, что нашел взрывчатку на улице. Якобы она выпала из военной машины. Сейчас мужчину проверяют к причастности к организации диверсий на полуострове.

В начале июля Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с рассказом украинского диверсанта, взорвавшего железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма в феврале 2023 года.

Задержанный признался, что на разведку на место будущего теракта приехал в конце прошлого года. Первая попытка подрыва оказалась неудачной, и он вернулся спустя полтора месяца. На этот диверсия прошла успешно, но исполнителя быстро задержали.