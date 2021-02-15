Силовики накрыли преступную группу, незаконно оформлявшую мигрантов в Подмосковье и Забайкалье

Сотрудники ФСБ обезвредили преступную группы, члены которой оформляли поддельные документы мигрантам в Московской области и Забайкалье. Злоумышленники заработали более двух миллионов рублей.

«Участники преступной группы (порядка 10 человек) за денежное вознаграждение занимались массовым изготовлением и сбытом поддельных документов, бланков и печатей, которые использовались для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан на территории Московской области», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы УФСБ по Забайкальскому краю.

В ФСБ добавили, что преступники оформили более тысячи подделок и заработали не меньше двух миллионов рублей. Их всех задержали и завели уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Максимальное наказание за такое преступление — семь лет лишения свободы.