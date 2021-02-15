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    15 февраля 2021, 08:38

    Силовики накрыли преступную группу, незаконно оформлявшую мигрантов в Подмосковье и Забайкалье

    Андрей Иванов

    Сотрудники ФСБ обезвредили преступную группы, члены которой оформляли поддельные документы мигрантам в Московской области и Забайкалье. Злоумышленники заработали более двух миллионов рублей.

    Силовики накрыли преступную группу, незаконно оформлявшую мигрантов в Подмосковье и Забайкалье

    «Участники преступной группы (порядка 10 человек) за денежное вознаграждение занимались массовым изготовлением и сбытом поддельных документов, бланков и печатей, которые использовались для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан на территории Московской области», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы УФСБ по Забайкальскому краю.

    В ФСБ добавили, что преступники оформили более тысячи подделок и заработали не меньше двух миллионов рублей. Их всех задержали и завели уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

    Максимальное наказание за такое преступление — семь лет лишения свободы.