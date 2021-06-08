Силовики накрыли подпольное оружейное производство в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники МВД совместно с ФСБ накрыли сеть подпольных оружейных фабрик. Подозреваемых в незаконном производстве и сбыте оружия поймали «на живца», сообщил «Царьград» со ссылкой на МВД России.

Силовики встретились с подозреваемыми под видом покупателей. После совершения сделки двух мужчин арестовали.

После задержания подозреваемых полиция провела обыски по 40 адресам в Ростовской области и обнаружила сеть цехов по производству оружия. Всего конфисковали 24 автомата, 15 ружей, несколько обрезов, около 40 пистолетов, три гранаты, около трех килограммов пороха и около 7,5 тысячи патронов.