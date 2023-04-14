Важное 14 апреля 2023, 13:54 Силовики накрыли ячейку АУЕ в Крыму ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки АУЕ в Крыму РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)* на Крымском полуострове. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу управления Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что ранее судимый 29-летний местный житель организовал на территории региона ячейку международного организации „Арестантское уголовное единство“*, которая решением Верховного суда признана экстремистской, и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена», — подчеркнули в ведомстве.

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Спецслужбы выяснили, что участники АУЕ* угрожали и применяли насилие, чтобы заставить местных жителей отдать им деньги. Они вымогали средства, в частности, и для представителей криминального мира, которые находятся в тюрьме.

Пресс-служба ФСБ уточнила, что участники экстремистской организации информировали друг друга о появлении сотрудников правоохранительных органов на территории, которую контролировали.

Также они пропагандировали асоциальное поведение, криминальные традиции и престижность совершения преступлений. Тех членов общества, кто не поддерживал идеалогию АУЕ*, подвергали насилию и притеснениям.

СК по Крыму и Севастополю возбудил в отношении двух предполагаемых участников и организатора ячейки уголовное дело по статье УК РФ «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее их задержали по подозрению в совершении преступлений по статьям УК РФ «Вымогательство» и «Похищение человека».

*«Арестантское уголовное единство» (АУЕ) — движение, признанное экстремистским на территории России.