Важное 26 декабря 2022, 14:19 Силовики ликвидировали украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область ФСБ сообщила о ликвидации украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Спецслужбы ликвидировали диверсионную группу с Украины, которая пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, написал ТАСС.

Ведомство уточнило, что украинскую диверсионно-разведывательную группу ликвидировали на российской государственной границе.

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«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», — сказано в официальном сообщении.

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Представители ЦОС добавили, что у диверсантов было иностранное вооружение — приборы связи и навигации, немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним. Кроме того, у них имелись средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре самодельных взрывных устройства, чья общая мощность составляла порядка 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.