Криминал 18 января 2023, 13:48 Силовики ликвидировали под Липецком дезертира из зоны спецоперации Сбежавшего из воинской части вооруженного военнослужащего ликвидировали под Липецком

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Вооруженного дезертира отыскали в Липецкой области. Силовики ликвидировали его, местным жителям ничего не угрожает. Об этом в своем Telegram-канале рассказало региональное правительство.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий П., разыскиваемый за самовольное оставление воинской части», — объявили власти.

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Силовики взяли ситуацию под свой контроль, угроза для жителей миновала. В правительстве сказали, что правоохранители начали доследственную проверку.

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В пабликах появилась ориентировка на сбежавшего из воинской части в зоне спецоперации рядового. Молодой человек 1991 года рождения самовольно ушел 13 января, прихватив с собой автоматическое оружие, пять магазинов с патронами и гранаты.

В администрации Девицкого сельсовета Усманского района Липецкой области рассказали ТАСС, что он мог приехать по месту прописки в село Новоуглянка. Кроме того, силовики искали солдата в Воронеже.