facebook_pixel
    15 октября 2020, 12:55

    Силовикам удалось предотвратить теракты в Волгограде

    Александра Ломейко

    Сотрудники ФСБ предотвратили теракты, которые планировали совершить в Волгограде международные террористы. Силовики разгромили их ячейку, сообщили в ЦОС ФСБ России.

    Сотрудники спецслужб выяснили, что в городе действовали члены запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

    В ячейке состояли выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они планировали совершить в Волгограде диверсионно-террористические акты.

    Деятельность террористов координировали из Сирии. Их целями были «здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия».

    Чтобы не допустить теракты в регионе, ФСБ приняла необходимые меры в рамках возбужденного уголовного дела.

    «При задержании главарь и его сообщник <…> оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — пояснили в пресс-службе силового ведомства.

    На месте происшествия и по адресам жительства членов террористической ячейки обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам. Сотрудники спецслужбы также нашли литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней местами терактов. Одним из них должен был стать монумент «Родина-мать».

    Силовикам удалось предотвратить теракты в Волгограде | Изображение 1
    Источник фото: ЦОС ФСБ России

    Других участников межрегиональной ячейки задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, и Майкопе.

    Ранее СМИ писали, что в Кировском районе города идет операция по поиску экстремистов.

    *«Катиба Таухид валь-Джихад» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.