Силовикам удалось предотвратить теракты в Волгограде

Сотрудники спецслужб выяснили, что в городе действовали члены запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

В ячейке состояли выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они планировали совершить в Волгограде диверсионно-террористические акты.

Деятельность террористов координировали из Сирии. Их целями были «здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия».

Чтобы не допустить теракты в регионе, ФСБ приняла необходимые меры в рамках возбужденного уголовного дела.

«При задержании главарь и его сообщник <…> оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — пояснили в пресс-службе силового ведомства.

На месте происшествия и по адресам жительства членов террористической ячейки обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам. Сотрудники спецслужбы также нашли литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней местами терактов. Одним из них должен был стать монумент «Родина-мать».

Источник фото: ЦОС ФСБ России

Других участников межрегиональной ячейки задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, и Майкопе.

Ранее СМИ писали, что в Кировском районе города идет операция по поиску экстремистов.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.