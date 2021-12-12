«Силой ружье не давали»: депутат Госдумы осудила задержанного за убийство лося Рашкина

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева осудила своего коллегу Валерия Рашкина — фигуранта уголовного дела о браконьерстве. Она заявила, что его никто не заставлял брать ружье в руки.

По словам депутата, Рашкин должен был понимать, что за ним пристально наблюдают.

«Ты должен быть аккуратным вдвойне. Как в словах, так и в поступках. Надо очень внимательно за всем этим следить. Рашкина же никто за руль силой не сажал и ружье в руки не давал», — сказала Авксентьева в интервью «Бизнес Онлайн».

Ранее Рашкин прошел допрос у следователей о незаконной охоте. С депутата сняли неприкосновенность, что позволило завести на него уголовное дело. Проведение расследования инициировал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как выяснили правоохранители, в ночь с 28 на 29 октября депутат застрелил лося в охотничьем хозяйстве «Лебедка» Саратовской области. После этого Рашкин вместе с сопровождающими разделал тушу животного и положил в автомобиль. По дороге мужчину остановили сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона. Разрешения на охоту у Рашкина не было. За незаконную деятельность депутату грозит до пяти лет тюремного заключения.