«Сильно бьет по психике». Почему полицейский, сам ловивший убийц, мог погубить школьницу

Самарский полицейский мог убить школьницу, которую сбил на машине, чтобы скрыть ДТП и избежать последствий. На такое решение могла повлиять картина мира, которая сформировалась у него за время работы — в ней преступления стали чем-то привычным. В результате в состоянии аффекта и сильного стресса полицейский мог решить, что потеря работы более страшна, чем убийство.

Об этом «360» рассказал врач психолог, психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Первое, на что я бы хотел обратить внимание — это выгорание. Особенно тех, кто расследует именно тяжелые преступления. Они очень быстро выгорают: каким бы не был человек психически устойчивым, приезжая на место преступления, все равно это очень сильно бьет по психике. Там он видит убийства, расчлененку, тяжелые увечья», — уточнил врач.

Он отметил, что внутри человека в таких случаях происходит внутренняя деформация. Это может привести к тому, что в стрессовой ситуации выгоревший человек поведет себя «не совсем верно». На фоне постоянного стресса он может дать ложную оценку происходящему, ложную интерпретацию.

«Понятно, что он сделал, скорее всего, первоначально не специально, но он испугался последствий. И решил, что таким образом он сможет скрыть (наезд на девочку — прим. ред) и избежать этих последствий. Вопрос в том, как он трактовал развитие событий, когда сбил девочку. Что он подумал, что с ним случится, в каком свете он представил свое будущее», — отметил Фомин.

Может быть, он боялся потерять работу, может быть, он боялся осуждения сослуживцев. И этот страх оказался сильнее страха отобрать жизнь другого человека, чтобы скрыть это Евгений Фомин.

Врач уточнил, что у людей, которые постоянно сталкиваются с убийствами, снижен порог восприятия этих событий. Правоохранители не считают, что это нормально, но могут просто привыкнуть к такому. Поэтому можно предположить, что полицейский мог так поступить на фоне аффекта и острого страха, которые изменили его последовательность действий и заставили принять ложное решение.