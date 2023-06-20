Криминал 20 июня 2023, 15:09 «Сигнал в виде фейерверков». Устроивший салют в банке Химок парень обвинил во всем телефонных мошенников СКР: бросившего петарды в банке в Химках задержали и возбудили дело о хулиганстве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В отделении банка на улице Московской в Химках подожгли петарды. Полиция возбудила уголовное дело и схватила парня 2003 года рождения. Он во всем сознался и сказал, что действовал по указанию телефонных мошенников, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Парень рассказал правоохранителям, что лжесотрудники Центробанка начали звонить 16 или 17 июня. Сначала они выманили больше миллиона рублей на «страховой счет», который открыли якобы, чтобы сберечь их от недобросовестного сотрудника — он пытался оформить на жителя Химок кредит. Для достоверности мошенники отправляли ему документы и сымитировали звуки работы банка. Затем стратегию сменили и предложили поучаствовать в задержании преступника.

Реклама

«Меня смогли убедить, несмотря на попытки сопротивления, что проводится операция по задержанию мошенника, и нужно подать сигнал в виде фейерверков в зале ожидания, предварительно убедившись, что в нем посторонних лиц нет», — сказал он.

Следком возбудил уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что рассказ подозреваемого проверят. По ее словам, парень вошел в помещение с банкоматами отделения банка на улице Московской, оставил коробку с петардами и попытался скрыться. Его поймали сотрудники банка. Нарушителем оказался местный житель 2003 года рождения, его доставили в отдел.

Источник «360» сообщил, что дядю подозреваемого тоже привлекали к ответственности. Он занимался фиктивной постановкой иностранцев на учет.