Сигареты на 60 тысяч украли со склада в Севастополе
Подозреваемого в краже со склада партии сигарет задержали в Севастополе, сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Как сообщила пресс-служба ведомства, ночью мужчина с помощью подручных средств повредил дверь склада, проник внутрь и похитил три коробки сигарет общей стоимостью 60 тысяч рублей.
«Украденную табачную продукцию злоумышленник сбыл знакомым, а вырученные деньги потратил на свои нужды», — сообщили в ведомстве.
По подозрению в преступлении задержали 36-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.