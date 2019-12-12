Сигареты на 60 тысяч украли со склада в Севастополе

Как сообщила пресс-служба ведомства, ночью мужчина с помощью подручных средств повредил дверь склада, проник внутрь и похитил три коробки сигарет общей стоимостью 60 тысяч рублей.

«Украденную табачную продукцию злоумышленник сбыл знакомым, а вырученные деньги потратил на свои нужды», — сообщили в ведомстве.

По подозрению в преступлении задержали 36-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.