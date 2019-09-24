Начинающий бодибилдер из Волгограда сел на три года в тюрьму. Его осудили за контрабанду: молодой человек заказал из Белоруссии препарат для набора мышечной массы. Семья мужчины в беседе с «360» назвала приговор несправедливым.

Сестра волгоградца Наталья Заверюха рассказала, что от суда сам факт покупки брат не скрывал и честно в нем признался. О том, что он совершает преступление, мужчина попросту не знал.

«Он зашел в интернет, выбрал сайт, который ему посоветовали на форуме какие-то бодибилдеры. О том, что [препараты] доведут его до уголовного наказания, разумеется, никто ему не писал. Зашел, заказал, а на почте его арестовали», — поделилась женщина.

Потом следователь в разговоре с семьей спортсмена указал на то, что незнание закона от ответственности не освобождает. Однако наказание, считают близкие осужденного, тоже должно быть соразмерным.

«В данном случае никто не пострадал от его действий. <…> Такими сроками наказывают людей, которые совершают грабежи, насилие, разбой. А в нашем случае? Что сделал мой брат? По незнанию заказал какие-то таблетки — всего одну упаковку. Видно, что для себя. О какой контрабанде может идти речь? Почему суд все это не учел? Очень несправедливое решение», — подчеркнула Наталья.

Брат от принятого судом решения был в шоке. Первое время просил, чтобы родные не приходили к нему в СИЗО, потому что «очень тяжело на нас смотреть через эту стеклянную стену».

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«Брат — сейчас человек хороший. Каким он выйдет оттуда? По его статье с ним никто не сидит. По ней в основном дают условный срок. Почему нам так „повезло“, я не знаю», — недоумевает родственница бодибилдера.

Общаются они через письма — телефона у спортсмена нет. Он просит не переживать и больше интересуется, как идут дела в семье.

«За нас волнуется: недавно женился, жена сейчас одна. Спрашивает, как она, как мама, как мы все», — рассказала Наталья.

Семья утверждает, что при вынесении решения суд не учел ни предоставленные характеристики, ни отсутствие судимости, ни тот факт, что навредить спортсмен мог только себе. Родные бодибилдера подали апелляцию, но дата ее пока не назначена.

Сидеть ни за что - очень обидно Наталья Заверюха сестра бодибилдера.

«Я заходила на сайт, где брат заказал препараты. Информации о том, что это Белоруссия нет. Зато есть вкладка „купить в Москве“. О том, что в составе препарата есть что-то запрещенное, не будучи фармацевтом, понять сложно», — напоследок заметила Наталья.

В такой ситуации, по ее словам, мог оказаться каждый.