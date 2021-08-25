Сиделку задержали по подозрению в хищении 140 тысяч рублей у пенсионера

Московские полицейские задержали 49-летнюю приезжую женщину по подозрению в хищении около 140 тысяч рублей с банковской карты столичного пенсионера. Он проживал в Можайском районе Москвы. Задержанная работала у 69-летнего пожилого мужчины сиделкой.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу.

«Она помогала ему по хозяйству, а совершая покупки для пенсионера, расплачивалась его банковской картой. Однако при каждом походе в магазин злоумышленница не только покупала необходимое, но и обналичивала денежные средства, используя их в дальнейшем в личных целях. Когда пенсионер стал спрашивать, на что потрачено более 137 тысяч рублей, женщина скрылась», — сообщили в главке МВД.

Однако местонахождение подозреваемой было установлено и ее задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Суд отправил женщину под стражу.

В Екатеринбурге сиделка избила 95-летнюю пенсионерку в ответ на просьбу измерить давление. Полиция начала проверку по заявлению родственников пожилой женщины.