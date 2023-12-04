Криминал 04 декабря 2023, 11:55 Сиделка зарезала пенсионерку в Ростовской области

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В Каменском районе Ростовской области сиделка зарезала 88-летнюю парализованную пенсионерку, за которой ухаживала. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По версии следствия, местная жительница пришла домой к пожилой женщине в нетрезвом состоянии. По неизвестным причинам, сиделка схватила нож и напала на пенсионерку. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

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Отмечается, что задержанная во время допроса призналась в преступлении, против нее возбудили уголовное дело.